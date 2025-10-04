Поиск

Нетаньяху удивлен реакцией Трампа на ответ ХАМАС на мирный план США

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был удивлен призывом президента США Дональда Трампа прекратить удары по сектору Газа и готовности ХАМАС к миру, сообщил телеканал Channel 12, ссылаясь на израильского чиновника.

Как говорится в сообщении, еще до заявления американского президента "Нетаньяху обсудил реакцию ХАМАС на план Трампа по прекращению войны и освобождению заложников (...) и заявил, что рассматривает ответ террористической группировки как отказ от американского предложения".

В связи с этим "Нетаньяху подчеркнул необходимость координации действий с США в отношении ответа ХАМАС, чтобы не казалось, что этот ответ был положительным", отметил телеканал.

В то же время лидер израильской оппозиции Яир Лапид заявил, что американский лидер "прав в том, что сейчас как никогда раньше есть возможность освободить заложников и положить конец войне", сообщило издание The Times of Israel.

"Израиль должен объявить о своем присоединении к переговорам под руководством президента Трампа, чтобы окончательно согласовать последние детали сделки. Я проинформировал американскую администрацию о том, что Нетаньяху имеет политическую поддержку для продолжения этих действий", - говорится в заявлении Лапида.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил, что считает движение ХАМАС готовым к урегулированию конфликта в секторе Газа и потому призвал Израиль остановить удары по анклаву.

"Изучив заявление, которое только что выпустило ХАМАС, я пришел к выводу, что там готовы к долгосрочному миру. Израиль должен прекратить удары по Газе, чтобы мы смогли быстро и безопасно вернуть оттуда заложников", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Биньямин Нетаньяху Газа Дональд Трамп США Израиль
