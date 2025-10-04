Поиск

Трамп считает, что ХАМАС готов к урегулированию в Газе

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что считает движение ХАМАС готовым к урегулированию конфликта в секторе Газа и потому призвал Израиль остановить удары по этой палестинской территории.

"Изучив заявление, которое только что выпустило ХАМАС, я пришел к выводу, что там готовы к долгосрочному миру. Израиль должен прекратить удары по Газе, чтобы мы смогли быстро и безопасно вернуть оттуда заложников", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он также отметил, что СГА готовы обсудить детали возможного соглашения по Газе.

"На кону не только судьба Газы, но мир на Ближнем Востоке, к которому мы так давно стремимся", - полагает президент США.

Ранее в палестинском движении ХАМАС выразили готовность обсудить детали предложенного США плана по урегулированию конфликта в секторе Газа.

"Движение выражает готовность немедленно начать переговоры через посредников, чтобы обсудить детали этого соглашения", - цитирует "Аль-Джазира" заявление ХАМАС.

Также в движении выразили готовность вернуть свободу остающимся в Газе заложникам, а также вернуть Израилю тела погибших заложников. Согласно позиции ХАМАС, этот шаг возможен в обмен на полный вывод израильских сил из сектора Газа.

Кроме того, в ХАМАС не возражают против идеи передачи управления Газой группе палестинских технократов. "Это должно основываться на палестинском национальном консенсусе и пользоваться поддержкой арабских и мусульманских стран", - добавили в палестинском движении.

Наконец, в ХАМАС заявили, что ряд других предложений Трампа по поводу будущего Газы "требуют согласия всех палестинцев и соблюдения принципов международного права".

Дональд Трамп Израиль США ХАМАС Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Грузии пройдут местные выборы

ХАМАС выражает готовность обсуждать план Трампа по Газе

Что произошло за день: пятница, 3 октября

США нанесли удар по судну у берегов Венесуэлы

США нанесли удар по судну у берегов Венесуэлы

Объем нефти на танкерах в море достиг максимума за два года

В Израиле заявили, что на судах направлявшейся в Газу флотилии не было гумпомощи

Обострение палестино-израильского конфликта

Трамп ждет от ХАМАС согласия освободить заложников до вечера 5 октября

Танкер Boracay, удерживавшийся властями у берегов Франции, возобновил свой путь

Танкер Boracay, удерживавшийся властями у берегов Франции, возобновил свой путь

ЕС продлил антироссийские санкции за "гибридную деятельность"

Гражданин РФ задержан в Сингапуре по запросу США

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2406 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7281 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });