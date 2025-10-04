Трамп считает, что ХАМАС готов к урегулированию в Газе

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что считает движение ХАМАС готовым к урегулированию конфликта в секторе Газа и потому призвал Израиль остановить удары по этой палестинской территории.

"Изучив заявление, которое только что выпустило ХАМАС, я пришел к выводу, что там готовы к долгосрочному миру. Израиль должен прекратить удары по Газе, чтобы мы смогли быстро и безопасно вернуть оттуда заложников", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он также отметил, что СГА готовы обсудить детали возможного соглашения по Газе.

"На кону не только судьба Газы, но мир на Ближнем Востоке, к которому мы так давно стремимся", - полагает президент США.

Ранее в палестинском движении ХАМАС выразили готовность обсудить детали предложенного США плана по урегулированию конфликта в секторе Газа.

"Движение выражает готовность немедленно начать переговоры через посредников, чтобы обсудить детали этого соглашения", - цитирует "Аль-Джазира" заявление ХАМАС.

Также в движении выразили готовность вернуть свободу остающимся в Газе заложникам, а также вернуть Израилю тела погибших заложников. Согласно позиции ХАМАС, этот шаг возможен в обмен на полный вывод израильских сил из сектора Газа.

Кроме того, в ХАМАС не возражают против идеи передачи управления Газой группе палестинских технократов. "Это должно основываться на палестинском национальном консенсусе и пользоваться поддержкой арабских и мусульманских стран", - добавили в палестинском движении.

Наконец, в ХАМАС заявили, что ряд других предложений Трампа по поводу будущего Газы "требуют согласия всех палестинцев и соблюдения принципов международного права".