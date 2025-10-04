Поиск

Начальник генштаба ЦАХАЛ обсудил с военачальниками реализацию первого этапа плана Трампа по Газе

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Начальник генштаба израильской армии (ЦАХАЛ) Эяль Замир в свете заявлений ХАМАС, президента США Дональда Трампа и указаний руководства Израиля об освобождении заложников, обсудил с высшими военачальниками ситуацию и задачи ЦАХАЛ, сообщила армейская пресс-служба.

"Начальник Генерального штаба провел специальную оценку ситуации в свете последних событий", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "в соответствии с директивами из политического эшелона, начальник Генштаба дал указание усилить готовность к реализации первой фазы плана Трампа по освобождению заложников".

Как информировала пресс-служба, было подчеркнуто, что безопасность военнослужащих ЦАХАЛ является главным приоритетом.

Замир отметил, что, "учитывая оперативную сложность, все войска должны сохранять высокую бдительность, повысить готовность к быстрому реагированию для нейтрализации любой угрозы в случае необходимости".

Как сообщили ранее израильское СМИ, власти Израиля отдали ЦАХАЛ приказ прекратить кампанию по захвату города Газа. Приказ последовал за призывом президента США Дональда Трампа прекратить боевые действия в секторе Газа и освободить израильских заложников в связи с заявлением палестинского движения ХАМАС о готовности к урегулированию конфликта.

