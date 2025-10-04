Поиск

ЦАХАЛ получил приказ прекратить операцию по захвату города Газа

Фото: AP/TAСС

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) был отдан приказ прекратить кампанию по захвату города Газа в одноименном секторе, сообщили Армейское радио и общественный телеканал Kan.

По информации Армейского радио, приказ ЦАХАЛ "был отдан после ночных переговоров между официальными лицами Израиля и США", он предусматривает сокращение операций в Газе до "минимума", войска на местах будут выполнять только оборонительные действия.

Телеканал Kan сообщил, что переговоры по плану Трампа, как ожидается, состоятся в ближайшее время

Приказ последовал за призывом президента США Дональда Трампа прекратить боевые действия в секторе Газа и освободить израильских заложников в связи с заявлением палестинского движения ХАМАС о готовности к урегулированию конфликта.

