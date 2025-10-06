Поиск

Глава Минфина США создал должность CEO в Налоговой службе

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Министр финансов США Скотт Бессент назначил руководителя Администрации социального обеспечения (Social Security Administration, SSA) Фрэнка Бизиньяно главным исполнительным директором Налоговой службы (Internal Revenue Service, IRS), пишет The Wall Street Journal.

Формально главой IRS останется Бессент в качестве исполняющего обязанности комиссара. Бизиньяно как его прямой подчиненный будет руководить повседневной деятельностью службы, оставшись при этом главой SSA.

"Он уже добился важного, значительного прогресса как руководитель SSA, и мы рады, что он привнесет свои знания и опыт в IRS, в то время как мы сосредоточим больше внимания на взысканиях, конфиденциальности и клиентском сервисе, чтобы обеспечить лучшие результаты для усердно работающих американцев", - заявил Бессент.

Ранее должности главного исполнительного директора в IRS не существовало. Назначение на нее не требует одобрения Сенатом.

IRS продолжает деятельность в полном объеме после начавшейся в минувшую среду приостановки работы правительства США - шатдауна. У нее есть средства на первые пять рабочих дней, однако, как будет развиваться ситуация далее, не столь ясно, отмечает WSJ.

