Поиск

В Грузии задержаны 13 участников штурма на президентскую резиденцию в Тбилиси

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Грузинская полиция задержала 13 человек, кто участвовал в штурме здания президентской резиденции в Тбилиси в минувшую субботу, сообщил заместитель министра внутренних дел республики Александр Дарахвелидзе.

"На основания решения суда на первом этапе идентифицированы 15 участников штурма, из которых 13 задержаны", - сказал Дарахвелидзе на брифинге в понедельник.

По его словам, расследование продолжается.

Ранее премьер республики Ираклий Кобахидзе заявил в эфире телеканала "Рустави", что "в эти часы проводится соответствующая спецоперация МВД для задержания правонарушителей".

"Все, кто принял участие в штурме президентской резиденции, ответят перед законом. Сегодня у нас есть гораздо больше ресурсов для идентификации этих лиц", - сказал он.

5 октября стало известно о задержании организаторов предпринятого 4 октября штурма здания президентского дворца в Тбилиси - Пааты Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Пааты Манджгаладзе и Лаши Беридзе.

Ранее в понедельник Генпрокуратура Грузии предъявила обвинения в призывах насильственного изменения конституционного строя, организации, руководстве и участии в групповом насилии находящимся в предварительном заключении оппозиционерам.

МВД Ираклий Кобахидзе Генпрокуратура Тбилиси
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЮНЕСКО выдвинула на пост главы организации бывшего министра туризма Египта

Трамп анонсировал введение с 1 ноября пошлин на импорт грузовиков в США

Венесуэла уведомила США о плане ультраправых подорвать их посольство в Каракасе

Венесуэла уведомила США о плане ультраправых подорвать их посольство в Каракасе

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Новое дело Михаила Абызова связано с хищением средств "Российской венчурной компании"

Новое дело Михаила Абызова связано с хищением средств "Российской венчурной компании"
Обострение палестино-израильского конфликта

Трамп пообещал лидерам арабских стран, что Израиль не начнет новый конфликт

Трамп пообещал лидерам арабских стран, что Израиль не начнет новый конфликт
Нобелевская премия - 2025

Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за исследования иммунитета

Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за исследования иммунитета
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7301 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2418 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20251 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });