В Грузии задержаны 13 участников штурма на президентскую резиденцию в Тбилиси

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Грузинская полиция задержала 13 человек, кто участвовал в штурме здания президентской резиденции в Тбилиси в минувшую субботу, сообщил заместитель министра внутренних дел республики Александр Дарахвелидзе.

"На основания решения суда на первом этапе идентифицированы 15 участников штурма, из которых 13 задержаны", - сказал Дарахвелидзе на брифинге в понедельник.

По его словам, расследование продолжается.

Ранее премьер республики Ираклий Кобахидзе заявил в эфире телеканала "Рустави", что "в эти часы проводится соответствующая спецоперация МВД для задержания правонарушителей".

"Все, кто принял участие в штурме президентской резиденции, ответят перед законом. Сегодня у нас есть гораздо больше ресурсов для идентификации этих лиц", - сказал он.

5 октября стало известно о задержании организаторов предпринятого 4 октября штурма здания президентского дворца в Тбилиси - Пааты Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Пааты Манджгаладзе и Лаши Беридзе.

Ранее в понедельник Генпрокуратура Грузии предъявила обвинения в призывах насильственного изменения конституционного строя, организации, руководстве и участии в групповом насилии находящимся в предварительном заключении оппозиционерам.