Организаторам нападения на президентскую резиденцию в Тбилиси предъявили обвинения

Фото: AP/ТАСС

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура Грузии предъявила обвинения в призывах насильственного изменения конституционного строя, организации, руководстве и участии в групповом насилии находящимся в предварительном заключении оппозиционерам Паате Бурчуладзе, Муртазу Зоделава, Ираклию Надирадзе, Паате Манджгаладзе и Лаше Беридзе, сообщили в ведомстве в понедельник.

В обвинении говорится, что 4 октября на митинге в Тбилиси оппозиционеры сделали заявления о свержении действующих властей и призвали своих сторонников силой захватить президентскую резиденцию.

"После того как организаторы преступных действий и участники насильственной группы пришли к президентской резиденции, которая относится к стратегическим объектам, они повредили ограду резиденции, после чего ворвались во двор здания, в результате чего нанесли сотрудникам правоохранительных органов словесные оскорбления и физические повреждения. С целью восстановления общественного порядка представители властей предприняли действия, в результате которых план захвата здания осуществлен не был, а организаторы были вскоре задержаны", - говорится в сообщении прокуратуры.

Задержанным грозит срок до девяти лет лишения свободы, сообщает прокуратура.

