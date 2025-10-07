В ЕС предложили ввести санкции против фирм, выдающих танкерам "фальшивые флаги"

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В ЕС выдвинули предложение в рамках готовящегося 19-го пакета санкций против РФ добавить в "черные списки" три компании, которые, по мнению Брюсселя, предоставляют танкерам фальшивые свидетельства о регистрации под тем или иным флагом, сообщает Bloomberg со ссылкой на документы союза.

"По информации из документов, ЕС предложил ограничения против трех фирм, которые выдавали "фальшивые флаги" танкерам из российского "теневого флота", оказавшимся под санкциями", - информирует агентство.

В частности, по версии ЕС, фирмы давали фиктивные документы о принадлежности к Арубе, Кюрасао и Синт-Мартену минимум восьми судам, находящимся под санкциями.

Bloomberg не приводит названия компаний.

Агентство напоминает, что в мае Нидерланды, в составе которых находится самоуправляемое государственное образование Синт-Мартен, оповестили Международную морскую организацию, что компании выдают "фальшивые сертификаты" от имени Синт-Мартена.

Ранее EUobserver со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении документы передавал, что ЕС в рамках 19-го пакета санкций собирается пополнить санкционные списки еще 120 танкерами. При этом ЕС готовит юридические основания для задержания минимум 16 танкеров из этих 120, если они окажутся в водах Балтийского моря, под предлогом того, что у них нет четкой национальной принадлежности, отмечается в документах.

Для принятия санкций требуется одобрение всех членов ЕС.