Поиск

В ЕС предложили ввести санкции против фирм, выдающих танкерам "фальшивые флаги"

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В ЕС выдвинули предложение в рамках готовящегося 19-го пакета санкций против РФ добавить в "черные списки" три компании, которые, по мнению Брюсселя, предоставляют танкерам фальшивые свидетельства о регистрации под тем или иным флагом, сообщает Bloomberg со ссылкой на документы союза.

"По информации из документов, ЕС предложил ограничения против трех фирм, которые выдавали "фальшивые флаги" танкерам из российского "теневого флота", оказавшимся под санкциями", - информирует агентство.

В частности, по версии ЕС, фирмы давали фиктивные документы о принадлежности к Арубе, Кюрасао и Синт-Мартену минимум восьми судам, находящимся под санкциями.

В миреЕС планирует включить в санкционные списки по России еще 120 танкеровЕС планирует включить в санкционные списки по России еще 120 танкеровЧитать подробнее

Bloomberg не приводит названия компаний.

Агентство напоминает, что в мае Нидерланды, в составе которых находится самоуправляемое государственное образование Синт-Мартен, оповестили Международную морскую организацию, что компании выдают "фальшивые сертификаты" от имени Синт-Мартена.

Ранее EUobserver со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении документы передавал, что ЕС в рамках 19-го пакета санкций собирается пополнить санкционные списки еще 120 танкерами. При этом ЕС готовит юридические основания для задержания минимум 16 танкеров из этих 120, если они окажутся в водах Балтийского моря, под предлогом того, что у них нет четкой национальной принадлежности, отмечается в документах.

Для принятия санкций требуется одобрение всех членов ЕС.

ЕС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Европарламент одобрил реформу, упрощающую отмену безвизового режима ЕС для определенных стран

Минобороны Сирии объявило о заключении всеобщего перемирия с курдским ополчением

Минобороны Сирии объявило о заключении всеобщего перемирия с курдским ополчением

Кипр обязал россиян сдавать биометрию для виз

Кипр обязал россиян сдавать биометрию для виз

Суд в Грузии арестовал организаторов штурма президентской резиденции

Нобелевская премия - 2025

Нобелевскую премию по физике присудили за открытие в квантовой механике

Нобелевскую премию по физике присудили за открытие в квантовой механике

Эксперты оценили военную помощь США Израилю с 7 октября 2023 года в $21,7 млрд

Эксперты оценили военную помощь США Израилю с 7 октября 2023 года в $21,7 млрд

Силы правительства Сирии и отряды курдов достигли перемирия после эскалации в Шейх-Максуде

Еврокомиссия намерена предложить пошлины в 50% на всю импортную сталь

Еврокомиссия намерена предложить пошлины в 50% на всю импортную сталь

Первый день непрямых переговоров Израиля с ХАМАС прошел успешно

В ЕС договорились об ограничении поездок российских дипломатов по странам блока

В ЕС договорились об ограничении поездок российских дипломатов по странам блока
Хроники событий
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20252 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7308 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2419 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });