ЕС планирует включить в санкционные списки по России еще 120 танкеров

Задержание танкера Boracay у берегов Франции
Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - ЕС в рамках готовящегося 19-го пакета санкций против РФ собирается пополнить санкционные списки еще 120 танкерами, сообщает портал EUobserver со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении документы.

Этот шаг доведет количество подсанкционных кораблей до 568 единиц.

Санкции предусматривают запрет на заход данных судов в порты ЕС и запрет фирмам ЕС на предоставление им услуг, таких как страхование и заправка топливом и моторными маслами.

При этом ЕС готовит юридические основания для задержания минимум 16 танкеров из этих 120, если они окажутся в водах Балтийского моря, под предлогом того, что у них нет четкой национальной принадлежности, отмечается в документах. Но для их задержания потребуется участие НАТО и соответствие требованиям действующего законодательства, отмечает портал.

По данным EUobserver, речь идет о танкерах Adonia, Apate, Apus, Aquilla II, Bolu, Briont, Ethera, Everdine, Leona, Manaslu, Myra, Nemrut, Omni (теперь носит название Evali), Samos, Tagor и Tassos.

2 октября президент РФ Владимир Путин назвал пиратством задержание Францией нефтеналивного танкера в нейтральных водах.

"Ну, это пиратство. Да, этот случай мне известен, танкер захвачен в нейтральных водах без всякого основания, и там, видимо, искали какие-то, может быть, военные грузы, беспилотники, еще что-то такое, ничего там этого нет, не было, и быть не может", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

Танкер, заметил он, шел под флагом третьей страны, экипаж был международный. "Я, честно говоря, не знаю, насколько это связано с Россией, но знаю, что такой факт имеет место", - сказал Путин

ЕС Владимир Путин Балтийское море еврос
