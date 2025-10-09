Путин и Алиев начали переговоры в Душанбе

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Президенты РФ Владимир Путин и Азербайджана Ильхам Алиев начали двусторонние переговоры в Душанбе.

Президенты зашли в переговорную комнату вместе и перед началом беседы пожали друг другу руки.

Эта встреча президентов России и Азербайджана является первой за долгое время, Путин и Алиев виделись мимолетно в сентябре в Китае на саммите ШОС, но полноценно не общались. Последняя полноценная встреча лидеров была в октябре прошлого года.

Первый с марта телефонный разговор Путина и Алиева состоялся в день рождения российского президента - 7 октября. В Кремле тогда отметили важность этого разговоров лидеров.

Как сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, главный пункт повестки встречи Путина и Алиева - двусторонние отношения стран. Он подчеркнул, что сам факт проведения встречи говорит о намерении двух лидеров обсудить "все насущные моменты".

Президент РФ находится с государственным визитом в Таджикистане со среды, 8 октября. В четверг Путин провел переговоры с руководителем этой страны Эмомали Рахмоном сначала в узком, а затем в расширенном составах. По итогам переговоров президенты подписали совместное заявление, также в присутствии лидеров состоялся обмен подписанными документами.

В четверг, 9 октября, в Душанбе Путин также примет участие во втором саммите "Центральная Азия - Россия".