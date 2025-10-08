Песков подтвердил запланированную встречу Путина и Алиева в Таджикистане

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Встреча президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева состоится в Душанбе, куда с государственным визитом прибыл российский лидер.

"Помимо ранее анонсированной программы визита в Таджикистан, состоится встреча лидеров России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее в этот день о возможности такой встречи сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

7 октября Алиев позвонил Путину и поздравил его с днем рождения. Президенты также обсудили перспективу отношений двух стран.