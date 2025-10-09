В ХАМАС заявили о получении гарантий, что конфликт в Газе завершен

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Представители ХАМАС получили от арабских переговорщиков и администрации США гарантии того, что конфликт в секторе Газа завершен, сообщил один из лидеров движения Халиль аль-Хайя.

"Мы получили гарантии от братских посредников и администрации США, которые подтвердили, что война полностью завершена", - передает его слова "Аль-Джазира" в четверг.

Также аль-Хайя сообщил, что в рамках соглашения о перемирии Израиль отпустит из тюрем 250 палестинцев, отбывающих пожизненное заключение, а также 1,7 тыс. палестинцев из Газы, арестованных с момента начала конфликта в анклаве.

Перемирие в Газе вступит в силу после того, как его официально одобрит правительство Израиля.

В ночь на 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что власти Израиля и ХАМАС согласились на первую фазу предложенного Вашингтоном плана по урегулированию конфликта в секторе Газа.