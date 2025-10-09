Израиль и ХАМАС согласились на первую фазу соглашения об урегулировании в Газе

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Власти Израиля и палестинское движение ХАМАС согласились на первую фазу предложенного США плана по урегулированию конфликта в секторе Газа, заявил президент США Дональд Трамп.

"Рад сообщить, что Израиль и ХАМАС согласились на первую фазу предложенного нами плана по мирному урегулированию", - написал он в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, на практике это означает, что ХАМАС в скором времени отпустит всех заложников, а Израиль отведет в секторе Газа войска на согласованные рубежи.

Такое развитие событий президент США назвал "первым шагом к долговременному и прочному миру".