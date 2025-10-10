Поиск

Финские парламентарии впервые проведут учения по работе в подземных помещениях в условиях войны

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Финские парламентарии впервые в истории проведут учения по работе в подземном зале заседаний в подвале парламента, где можно работать в чрезвычайных ситуациях, например, во время войны, пишет в пятницу совместная редакция новостей финских изданий Uutissuomalainen.

В миреТрамп заявил, что США защитят Финляндию от России, но не верит, что нападение случитсяЧитать подробнее

"Предпосылкой является изменившаяся обстановка в области безопасности в Финляндии", - сказала первый вице-спикер парламента Паула Рисикко, пояснив, что речь идет о российской военной спецоперации на Украине.

По ее словам, в помещениях гражданской обороны, расположенных в подвале здания парламента есть среди прочего дополнительный зал для заседаний депутатов и другие помещения для чрезвычайных ситуаций.

Учения планируется провести в ноябре, точная дата будет объявлена позднее.

Подземные укрытия для гражданской обороны были оборудованы в ходе завершившейся в 2014 году реконструкции здания парламента.

