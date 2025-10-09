Трамп заявил, что США защитят Финляндию от России, но не верит, что нападение случится

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что Вашингтон защитит Финляндию в случае атаки со стороны России.

"Да, мы бы защитили. Это член НАТО", - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста о действиях США в случае российской атаки.

При этом американский лидер подчеркнул, что не думает, что такой сценарий может произойти.

"Вероятность очень, очень маленькая", - добавил Трамп.

Кроме того, президент США отметил, что Финляндия располагает "очень большой армией относительно размера страны".