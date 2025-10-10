Землетрясение магнитудой 6,7 зафиксировано на Филиппинах

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 6,7 зафиксирован в акватории Филиппинского моря у восточного побережья острова Минданао (Филиппины) в пятницу, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала, эпицентр зафиксированного в 14:12 по московском времени землетрясения находился в 112 км восточнее города Тагум на Минданао.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "опустошительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду первого землетрясения в также в 6,7. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 61,2 км.

Ранее в пятницу у берегов Минданао было зарегистрировано землетрясение магнитудой, по разным оценкам, от 7,2 до 7,4, а также серия афтершоков.