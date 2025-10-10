Мощное землетрясение зафиксировано близ Филиппин

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 7,2 зафиксирован в акватории Филиппинского моря у восточного побережья острова Минданао (Филиппины) в пятницу, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала, эпицентр зафиксированного в 04:44 по Москве землетрясения находился в 115 км юго-восточнее города Бислиг на Минданао.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "уничтожающее".

Кроме того, по данным Алтае-Саянского филиала, в 06:32 мск в этом районе зафиксирован афтершок магнитудой 5,7.

По интенсивности в эпицентре, находившемся в 121 км юго-восточнее Бислига, сейсмособытие оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду первого землетрясения в 7,4. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 58,1 км.