Председатель ЕК приветствовала освобождение израильских заложников

От имени Евросоюза она пообещала поддержать Палестинскую национальную администрацию

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что возвращение израильских заложников - это момент облегчения для всего мира и можно начать новую главу, при этом Евросоюз поддержит Палестинскую национальную администрацию (ПНА).

"Европа полностью поддерживает мирный план, разработанный при посредничестве США, Катара, Египта и Турции. Окончательное оформление сегодня в Шарм-эш-Шейхе соглашения, положившего конец войне, станет исторической вехой", - говорится в ее заявлении .

Она сообщила о готовности ЕС содействовать успеху соглашения всеми имеющимися в его распоряжении инструментами, в частности, оказывая поддержку в вопросах управления и реформирования ПНА.

"Мы будем активно участвовать в работе группы палестинских доноров. И мы предоставим финансирование ЕС для восстановления сектора Газа", - пообещала фон дер Ляйен.

Утром 13 октября группировка ХАМАС в соответствии с соглашением с Израилем передала Международному комитету Красного Креста 20 заложников двумя группами.