Оставшиеся в живых 13 заложников переданы Красному Кресту

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - ХАМАС передал представителям Красного Креста оставшихся выживших 13 израильских заложников, пишет The Times of Israel со ссылкой на ивритоязыячные СМИ.

Менее чем через полчаса ВС Израиля сообщили, ссылаясь на представителя Красного Креста, что освобождение заложников состоялось.

Израильская армия ранее подтвердила передачу военным первых семи освобожденных заложников, они находятся на территории Израиля.

Предполагается, что тела еще 28 заложников ХАМАС передаст позднее в течение дня.

Хроника 07 октября 2023 года – 13 октября 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
ХАМАС Израиль
