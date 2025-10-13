Поиск

Освобожденные Израилем палестинские заключенные вернулись в Рамаллах и Газу

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Группа палестинцев, освобожденных Израилем из заключения в тюрьме "Офер", прибыли в город Рамаллах в центральной части Западного берега реки Иордан, сообщает в понедельник Al Jazeera.

Кроме того, еще одна группа бывших заключенных направилась не в Рамаллах, а в сектор Газа. Этих людей доставили в палестинский анклав на 38 автобусах, сообщает The Guardian.

Ранее в понедельник в Израиль вернулись 20 заложников, освобожденных движением ХАМАС.

В понедельник в рамках урегулирования конфликта с ХАМАС Израиль должен освободить около 1,7 тыс. жителей Газы, которые содержались в заключении, и 250 палестинцев, приговоренных к пожизненному заключению.

Хроника 07 октября 2023 года – 13 октября 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС сектор Газа Рамаллах
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп попросил Уиткоффа сосредоточиться на украинском урегулировании

Трамп рассказал о переговорах Уиткоффа в Кремле, растянувшихся на несколько часов

В Польше заявили о войне с Россией в киберпространстве

В Стокгольме объявили лауреатов премии по экономике памяти Альфреда Нобеля

В Стокгольме объявили лауреатов премии по экономике памяти Альфреда Нобеля
Обострение палестино-израильского конфликта

Трамп уверен, что ХАМАС будет соблюдать режим прекращения огня

Трамп уверен, что ХАМАС будет соблюдать режим прекращения огня

Акции Xiaomi рухнули на 7,5% после очередного ДТП с участием ее электромобиля

Акции Xiaomi рухнули на 7,5% после очередного ДТП с участием ее электромобиля

Трамп прибыл в Израиль

Обострение палестино-израильского конфликта

ХАМАС освободил первых семерых заложников

ХАМАС освободил первых семерых заложников

Что случилось этой ночью: понедельник, 13 октября

Фондовые индексы США упали на заявлениях Трампа о пошлинах

Фондовые индексы США упали на заявлениях Трампа о пошлинах
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2452 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7352 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });