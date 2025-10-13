Освобожденные Израилем палестинские заключенные вернулись в Рамаллах и Газу

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Группа палестинцев, освобожденных Израилем из заключения в тюрьме "Офер", прибыли в город Рамаллах в центральной части Западного берега реки Иордан, сообщает в понедельник Al Jazeera.

Кроме того, еще одна группа бывших заключенных направилась не в Рамаллах, а в сектор Газа. Этих людей доставили в палестинский анклав на 38 автобусах, сообщает The Guardian.

Ранее в понедельник в Израиль вернулись 20 заложников, освобожденных движением ХАМАС.

В понедельник в рамках урегулирования конфликта с ХАМАС Израиль должен освободить около 1,7 тыс. жителей Газы, которые содержались в заключении, и 250 палестинцев, приговоренных к пожизненному заключению.