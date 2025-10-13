Вторая группа освобожденных заложников вернулась в Израиль

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Вторая группа освобожденных группировкой ХАМАС заложников - 13 израильтян - вернулись на родину, сообщил телеграм-канал Армии обороны Израиля.

Освобожденные прибыли в специально оборудованный пункт на территории Израиля для прохождения первоначального медицинского обследования, после чего они встретятся с семьями. В этой группе есть уроженец Донбасса Максим Харкин, сообщают западные СМИ.

До этого в Израиль прибыли первые семь освобожденных израильтян.

Группировке ХАМАС осталось передать тела погибших заложников.

Израильская сторона начала освобождение из тюрем палестинских заключенных, в том числе получивших пожизненные сроки за терроризм, по условиям соглашения.

В Израиль прилетел президент США Дональд Трамп, инициатор достигнутой договоренности. Он выступил в Кнессете и встретился с семьями заложников, сообщает The Times of Israel.