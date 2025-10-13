Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Идея физиков для защиты от слез при нарезке лука, уязвимость стрекоз с переливающимися крыльями перед потеплением, а также первый в ископаемой летописи след волочения зада животным

Фото: Creative Touch Imaging Ltd./NurPhoto via Getty Images

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- По данным глобального эпидемиологического анализа, с 1990 по 2021 год частота развития расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ, возросла на треть, а смертность от них – более чем вдвое. В странах Северной Америки с высоким уровнем доходов смертность возросла в 11,2 раза, в то время как в Восточной Азии – уменьшилась на 15%. В 2021 году частота развития расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ, была максимальной в возрасте 20-24 года и в 1,35 раза выше у мужчин, чем у женщин, а смертность – в 25-29 лет, у мужчин втрое выше, чем у женщин.

- Грустная новость для тех, кого хоть раз заворожили яркие или темные крылья стрекоз с радужными переливами. С потеплением климата яркая окраска становится угрозой для жизни, потому что приводит к перегреву. Окраска с пятнами и переливами, важная для брачного поведения, обусловлена тем, что цветные крылья обычно либо покрыты сеткой черных прожилок на прозрачном фоне ("орнаментом"), которая при падении света создает радужные переливы, либо имеют вкрапления коричневого или почти черного цвета на прозрачном фоне. Оказалось, что чем темнее окрас крыльев у стрекоз, тем уязвимее они к потеплению климата – как глобальному, так и вызванному локальными последствиями пожаров. В США стрекозы с цветными крыльями сейчас встречаются на 34-50% реже, чем 20 лет назад, а к 2061 году они могут лишиться до половины исторических местообитаний.

- Хорошая новость для любителей чая: потепление производству чая будет только в плюс. В Китае к концу века станет почти на 140 тысяч кв. км. больше пригодных для его выращивания земель. В своем прогнозе китайские ученые использовали моделирование с машинным обучением. Выяснилось, что чем выше будут антропогенные выбросы парниковых газов, тем больше земель станут пригодными для выращивания чая. К 2090 году оптимальные для плантаций зоны расширятся и продвинутся на север страны. Сейчас на многих таких территориях растут леса, поэтому предлагается передавать производителям в первую очередь деградированные леса.

- Физики из США изучили, как разбрызгивается жидкость во время резки лука. В итоге они предложили научно обоснованный подход защиты от слез во время нарезки лука: нужно резать его как можно медленнее и максимально острым ножом. Исследователи обнаружили, что при нарезке лук не выбрасывает слезоточивое вещество одним рывком. Сначала происходит короткое извержение, а затем более медленная фрагментация жидкости на микроскопические капли. При этом тупое лезвие при быстром разрушении луковых клеток значительно увеличивает количество и скорость выделившихся капель по сравнению с медленным нарезанием острым ножом. Отмечается также, что сорта лука с более толстыми слоями должны выбрасывать намного больше аэрозоля во время разрушения, а распространенное мнение об охлаждении лука перед нарезанием с высокой вероятностью не приводит к уменьшению брызг из-за увеличения хрупкости клеточных тканей при снижении температуры.

- Китайские медики впервые пересадили свиную генно-модифицированную печень живому человеку вдобавок к собственной. Реципиентом стал 71-летний мужчина с опухолью печени, который не подходил под стандартные критерии трансплантации. Врачи использовали донорский орган с десятью модификациями. Орган функционировал месяц, затем развилось угрожающее жизни осложнение с тромбозом, падением числа тромбоцитов и гемолитической анемией. Свиную печень пришлось удалить, и спустя пять месяцев пациент умер от осложнений цирроза печени.

- Палеонтологи обнаружили след, оставленный волочившим зад даманом по рыхлому песку, в плейстоценовых отложениях ЮАР. Возраст отпечатка составил 126 тысяч лет. Эта находка стала первым известным из ископаемой летописи следом волочения зада каким-либо животным.

- В манге и аниме "Ван-Пис" есть персонаж по имени Инадзума. Он умеет менять пол, а одежда и волосы у него оранжевые слева и белые справа. В честь него назвали новый вид пауков, который обнаружили на западе Таиланда.

- В сентябре любители книжных новинок читали классику, в том числе впервые изданную на русском, думали о голосах в голове и вечной жизни. Подробнее о книгах сентября рассказал научный журналист Дмитрий Борисов.

- В этом материале рассказывается о Нобелевской премии по физиологии и медицине этого года: о принципах работы периферической иммунной толерантности и ее потенциальном применении в медицине.

- Нобелевская премия по физике этого года снова посвящена квантовой теории. N+1 разбирался, почему на привычных нам масштабах становится так сложно отличить квантовое от неквантового, – и при чем здесь спор, в котором однократный нобелевский лауреат одержал победу над двукратным.