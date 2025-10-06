Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Функционирующие яйцеклетки из клеток человеческой кожи, новая теория о природе блуждающих огней на болотах, а также древние наскальные изображения из Саудовской Аравии

Фото: Patrick Pleul/picture alliance via Getty Images

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- В репродуктологии новое важное достижение, правда, на стадии ранних экспериментов. Ученым удалось получить функционирующие человеческие яйцеклетки, используя ядра клеток кожи и донорские яйцеклетки без ядер. Оплодотворение таких яйцеклеток сперматозоидами приводило к образованию эмбрионов, развитие которых прервали на стадии бластоцисты (начальной стадии развития эмбриона, предшествующей его пересадке в матку, примерно на 5-6 день после зачатия). Для клинического применения методика нуждается в дальнейшем совершенствовании, чтобы повысить ее эффективность и безопасность, обеспечить постоянство результатов и лучшее качество получаемых эмбрионов. Искусственное получение половых клеток (гамет) из соматических – гаметогенез in vitro – могло бы позволить людям, у которых по какой-либо причине здоровые половые клетки не вырабатываются, заводить генетически родных детей.

- Прекрасные изображения животных, выбитые на каменных панелях на Аравийском полуострове, похоже, относятся к концу ледникового периода. Вероятно, как минимум часть из них люди сделали около 12 тысяч лет назад – в самом конце эпохи плейстоцена. Находки не только дополняют представления о доисторическом искусстве, но и показывают, что охотники-собиратели жили среди пустынь Аравийского полуострова в конце ледниковой эпохи. Благодаря засушливому климату, в Саудовской Аравии изображения могут храниться тысячи лет. Всего ученые обнаружили 62 панели, на которых сохранились 176 выбитых рисунков. 130 из них представляли собой изображения животных, среди которых преобладали верблюды. Кроме них на скалах были изображены горные козлы, непарнокопытные животные, газели и бык, а также фигуры людей, человеческие лица или маски. Порой эти изображения созданы в местах, куда очень сложно залезть, поэтому даже для фиксации древних произведений использовали дроны.

- Анализ свежих зерен из гейзеров Энцелада показал, что в океане действительно могут идти геохимические процессы, приводящие к синтезу разнообразной органики, в том числе молекул, необходимых для существования жизни. Энцелад является одним из ключевых объектов интереса астробиологии в Солнечной системе. Этот шестой по размеру спутник Сатурна обладает потенциально обитаемым подповерхностным океаном, который не замерзает из-за приливного взаимодействия с Сатурном и служит источником вещества для гейзеров, выбрасывающих ледяные частицы, в состав которых входит вода и разнообразные органические вещества. Предполагается, что на дне океана могут протекать геотермальные процессы.

- Метан на болотах начинает гореть холодным пламенем, порождая таинственные блуждающие огоньки (слабые языки пламени синего цвета), из-за микроразрядов электричества на границе маленьких пузырьков, поднимающихся со дна, поскольку электрическое поле растет с кривизной границы, разделяющей жидкость и газ. Распад или слипание таких пузырьков должно вести к перераспределению зарядов в системе, и если два противоположно заряженных пузырька окажутся на близком расстоянии, то локальное электрическое поле может достичь величины пробоя и создать разряд, достаточный для воспламенения газа. Чтобы проверить свою догадку, исследователи собрали генератор микропузырьков и пропустили смесь воздуха с метаном через воду

- Астрономы увидели самую мощную вспышку аккреции вещества для объекта планетарной массы. Она произошла на экзогигант-сироту Cha 1107-7626. Объект достиг рекордной скорости роста для тел планетарной массы, сравнимой с той, которая наблюдается для некоторых молодых звездных объектов. Во время всплеска объект стал на три порядка ярче в оптическом диапазоне и на 10-20% – в инфракрасном. Скорость аккреции, выведенная из светимости объекта, показала рост в 6-8 раз и достигла рекордного значения среди объектов планетарной массы, как обладающих, так и лишенных родительских звезд – около 6 млрд тонн в секунду.

- Летом этого года астрономы заметили рекордно длинный гамма-всплеск, который длился около суток. Теперь ученые подобрали для него наиболее удачную теоретическую модель, в которой черная дыра звездной массы упала на обнаженное ядро гелиевой звезды, в результате чего произошел взрыв и формирование аккреционного диска и узких джетов. Гелиевая звезда представляет собой ядро массивной звезды на этапе общей оболочки. В этом случае орбита двойной системы, включающей в себя гелиевую звезду и компактный объект, может так сжаться в ходе эволюции массивной звезды, что черная дыра упадет на ядро. И это будет сопровождаться взрывом последней и формированием аккреционного диска и узких ультрарелятивистских джетов.

- В октябре у любителей астрономии появится новый повод наблюдать за небом: комета C/2025 A6 (Lemmon) неожиданно быстро набирает яркость. Что еще наблюдать на небе и как это сделать — в этом материале.

- На этой неделе начали раздавать Нобелевские премии. О возможных будущих победителях можно узнать из списков лауреатов по цитируемости от Clarivate.

- Конкурс Nikon Small World in Motion проходит уже 15 лет подряд и каждый раз доказывает: происходящее на клеточном уровне завораживает. В этом материале можно ознакомиться с пятеркой лучших микроскопических видео 2025 года.