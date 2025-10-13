Поиск

В ЕС заявили о готовности приступить к восстановлению сектора Газа

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Для содействия успеху мирного плана по урегулированию израильско-палестинского конфликта ЕС готов применить различные меры, включая инструмент восстановления для сектора Газа, заявил Ануар аль-Ануни, пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"Мы готовы приступить к восстановлению с тем инструментом, о котором председатель (Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - ИФ) говорила в докладе о состоянии союза", - сказал аль-Ануни в понедельник на брифинге в Брюсселе.

В миреГлава ЕК объявила о плане создания группы доноров для ПалестиныЧитать подробнее

По его словам, у ЕС имеются и другие предложения, они уже "на столе", и ближайший Совет ЕС по иностранным делам 20 октября в Люксембурге позволит главам МИД стран Евросоюза обсудить продолжение участия в судьбе Палестины.

В своем докладе о состоянии ЕС в Европейском парламенте 10 сентября председатель Еврокомиссии объявила о создании в октябре "группы доноров Палестины, включая специальный инструмент для восстановления Газы". Она объяснила, что "это будет международное усилие с региональными партнерами".

13 октября фон дер Ляйен в приветственном заявлении по случаю освобождения израильских заложников пообещала: "Мы будем активно участвовать в работе группы палестинских доноров. И мы предоставим финансирование ЕС для восстановления сектора Газа".

ЕС сектор Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Le Figaro сообщает, что Саркози заключат в тюрьму 21 октября

Le Figaro сообщает, что Саркози заключат в тюрьму 21 октября

Трамп и Зеленский в пятницу обсудят возможные поставки Украине ракет Tomahawk

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

В ЕС считают, что только замороженные активы РФ позволят стабильно финансировать Украину

В ЕС считают, что только замороженные активы РФ позволят стабильно финансировать Украину

Трамп попросил Уиткоффа сосредоточиться на украинском урегулировании

Трамп рассказал о переговорах Уиткоффа в Кремле, растянувшихся на несколько часов

В Польше заявили о войне с Россией в киберпространстве

В Стокгольме объявили лауреатов премии по экономике памяти Альфреда Нобеля

В Стокгольме объявили лауреатов премии по экономике памяти Альфреда Нобеля
Обострение палестино-израильского конфликта

Трамп уверен, что ХАМАС будет соблюдать режим прекращения огня

Трамп уверен, что ХАМАС будет соблюдать режим прекращения огня

Акции Xiaomi рухнули на 7,5% после очередного ДТП с участием ее электромобиля

Акции Xiaomi рухнули на 7,5% после очередного ДТП с участием ее электромобиля
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7355 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2452 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });