В ЕС заявили о готовности приступить к восстановлению сектора Газа

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Для содействия успеху мирного плана по урегулированию израильско-палестинского конфликта ЕС готов применить различные меры, включая инструмент восстановления для сектора Газа, заявил Ануар аль-Ануни, пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"Мы готовы приступить к восстановлению с тем инструментом, о котором председатель (Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - ИФ) говорила в докладе о состоянии союза", - сказал аль-Ануни в понедельник на брифинге в Брюсселе.

По его словам, у ЕС имеются и другие предложения, они уже "на столе", и ближайший Совет ЕС по иностранным делам 20 октября в Люксембурге позволит главам МИД стран Евросоюза обсудить продолжение участия в судьбе Палестины.

В своем докладе о состоянии ЕС в Европейском парламенте 10 сентября председатель Еврокомиссии объявила о создании в октябре "группы доноров Палестины, включая специальный инструмент для восстановления Газы". Она объяснила, что "это будет международное усилие с региональными партнерами".

13 октября фон дер Ляйен в приветственном заявлении по случаю освобождения израильских заложников пообещала: "Мы будем активно участвовать в работе группы палестинских доноров. И мы предоставим финансирование ЕС для восстановления сектора Газа".