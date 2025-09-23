Глава ЕК объявила о плане создания группы доноров для Палестины

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении создать группу доноров для поддержки Палестины и восстановления Газы.

"Поскольку на карту поставлено само выживание палестинской администрации, мы все должны сделать больше. Именно поэтому мы создадим группу доноров для Палестины. Любое будущее палестинское государство должно быть жизнеспособным и с экономической точки зрения", - сказала фон дер Ляйен, выступая в Нью-Йорке на международной конференции по мирному урегулированию палестинского вопроса и реализации решения о двух государствах.

По ее словам, Евросоюз с начала войны в секторе Газа оказывал Палестинской национальной администрации беспрецедентную помощь, выделив пакет в 1,6 млрд евро, однако теперь этого мало.

"Мы, европейцы, создадим специальный инструмент для восстановления Газы, скоординировав усилия с другими донорами. Газа должна быть восстановлена. Палестинская экономика должна быть возрождена. И я приглашаю всех вас присоединиться к усилиям по достижению этой цели", - объявила глава ЕК.