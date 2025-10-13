Поиск

Трамп считает, что началась вторая фаза урегулирования в секторе Газа

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что реализация второго этапа мирного урегулирования в секторе Газа уже началась, сообщает в понедельник телеканал CBS.

"Я имею в виду, что, насколько мне известно, она началась", - передает канал слова Трампа, сказанные журналистам в Шарм-эш-Шейхе в ответ на вопрос о том, когда начнется вторая фаза решения кризиса в секторе Газа.

"Вторая фаза началась. Знаете ли, эти фазы немного пересекаются друг с другом", - добавил американский президент.

В ночь на 9 октября Трамп заявил, что власти Израиля и движение ХАМАС согласились на первую фазу предложенного США плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Освобождение израильских заложников в обмен на палестинских заключенных и частичный вывод израильских военных является первым этапом этого плана.

План Трампа по завершению конфликта в секторе Газа включает создание временного технократического правительства, международного надзорного органа во главе с ним самим, а также обмен заложниками и заключенными.

Согласно плану, ХАМАС должно отказаться от участия в управлении Газой в какой бы то ни было форме. Вся его военная инфраструктура, включая туннели и объекты по производству оружия, будет уничтожена и не будет подлежать восстановлению. Под надзором независимых наблюдателей будет проведен процесс демилитаризации Газы.

Хроника 07 октября 2023 года – 13 октября 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Обострение палестино-израильского конфликта

