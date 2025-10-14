Поиск

МИД Ирана считает, что слова Трампа о стремлении к диалогу не соответствуют реальности

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Утверждения президента США Дональда Трампа о желании мира и диалога с Тегераном контрастируют с предпринимаемыми Вашингтоном реальными шагами, заявили в МИД Ирана.

"Стремление к миру и диалогу, о котором говорит президент США, противоречит враждебным и преступным действиям США в отношении иранского народа", - цитирует во вторник агентство "Мехр" заявление иранского внешнеполитического ведомства.

В министерстве добавили, что невозможно стремиться к миру и в то же время "атаковать жилые районы и мирные ядерные объекты".

Накануне Трамп выступил в израильском парламенте по случаю заключения соглашения о перемирии и освобождении заложников между Израилем и ХАМАС. Он, в частности, отметил, что "ни США, ни Израиль не питают ненависти к иранскому народу". "Мы просто хотим жить в мире. Мы всегда готовы протянуть руку дружбы и сотрудничества", - заявил Трамп.

Израиль 13 июня начал военную операцию против Ирана, целью которой декларировалось уничтожение ядерной программы Ирана. В ответ Иран начал наносить удары по Израилю.

22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране: во Фордо, Исфахане и Натанзе. Впоследствии Трамп объявил перемирие, на которое согласились Иран и Израиль.

