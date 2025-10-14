Поиск

Пекин заявил о готовности и к диалогу, и к конфронтации с США по теме торговых ограничений

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Пекин готов противостоять Вашингтону в вопросе портовых сборов и других вызывающих разногласия ограничительных мер США в сфере торговли, однако также всегда готов и к диалогу, заявили в министерстве коммерции КНР.

"Позиция Китая по актуальным вопросам ясна и стабильна: мы будем бороться, если нам придется бороться. Но наши двери открыты, если США хотят переговоров", - приводит издание Global Times во вторник слова представителя министерства.

В Минкоммерции назвали меры США по портовым сборам "типичным актом протекционизма", который, по мнению Пекина, нарушает правила ВТО, а также принципы равенства и взаимности, указанные в соглашении о морских перевозках между Китаем и США.

По словам представителя министерства, такие меры дают несправедливые конкурентные преимущества некоторым странам. Отмечается, что, с точки зрения Пекина, инициативы США не только подрывают стабильность цепочек поставок, но и увеличивают международные торговые издержки, а также могут привести к росту инфляции в самих Соединенных Штатах.

Также во вторник в КНР объявили о введении санкций в отношении пяти дочерних предприятий южнокорейской судостроительной компании Hanwha Ocean, связанных с США.

Ранее американская администрация приняла решение ввести сбор в размере $80 за тонну груза для заходящих в американские порты судов, построенных в КНР, а также принадлежащих или управляемых китайскими компаниями.

Минтранс Китая заявил, что решение США нарушает принципы международной торговли, а также соглашение, заключенное ранее двумя странами. Пекин заявил о намерении ввести специальный портовый сбор для американских судов, входящих в порты КНР в ответ на действия США.

И китайские, и американские меры вступают в силу 14 октября.

