Путин и Рахмон выразили уверенность в развитии российско-таджикского партнерства

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора поблагодарил президента Таджикистана Эмомали Рахмона за гостеприимство и теплый прием, оказанные в ходе государственного визита в Таджикистан, сообщает пресс-служба Кремля.

"Лидеры выразили удовлетворение конструктивным и содержательным характером двусторонних переговоров. Принятые решения и солидный пакет подписанных совместных документов, несомненно, придадут новый импульс дальнейшему развитию российско-таджикского стратегического партнерства и союзничества", - говорится в сообщении.

Российский лидер также отметил высокий уровень организации прошедших в Душанбе второго саммита "Россия - Центральная Азия" и заседания Совета глав государств-участников СНГ, информирует пресс-служба.



