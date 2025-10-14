Поиск

Путин и Рахмон выразили уверенность в развитии российско-таджикского партнерства

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора поблагодарил президента Таджикистана Эмомали Рахмона за гостеприимство и теплый прием, оказанные в ходе государственного визита в Таджикистан, сообщает пресс-служба Кремля.

"Лидеры выразили удовлетворение конструктивным и содержательным характером двусторонних переговоров. Принятые решения и солидный пакет подписанных совместных документов, несомненно, придадут новый импульс дальнейшему развитию российско-таджикского стратегического партнерства и союзничества", - говорится в сообщении.

Российский лидер также отметил высокий уровень организации прошедших в Душанбе второго саммита "Россия - Центральная Азия" и заседания Совета глав государств-участников СНГ, информирует пресс-служба.


Владимир Путин Таджикистан Эмомали Рахмон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФРГ хочет освободить от налогов заработки пенсионеров в размере до 2 тысяч евро в месяц

ФРГ хочет освободить от налогов заработки пенсионеров в размере до 2 тысяч евро в месяц

Лукашенко посоветовал Трампу не переживать из-за ситуации с Нобелевской премией

Лукашенко посоветовал Трампу не переживать из-за ситуации с Нобелевской премией
Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские военные убили пять палестинцев, пересекших линию отвода войск

Солнце выбросило один из крупнейших за год протуберанцев

Что случилось этой ночью: вторник, 14 октября

Трамп считает, что Эрдоган может поспособствовать украинскому урегулированию

Лунная ракета компании SpaceX совершила успешный тестовый полет

Лунная ракета компании SpaceX совершила успешный тестовый полет
Обострение палестино-израильского конфликта

Лидеры США, Катара, Египта и Турции подписали декларацию о решении разногласий путем дипломатии

Обострение палестино-израильского конфликта

Трамп, лидеры Катара, Египта и Турции подписали мирное соглашение по Газе

Трамп, лидеры Катара, Египта и Турции подписали мирное соглашение по Газе

Что произошло за день: понедельник, 13 октября

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7360 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2457 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });