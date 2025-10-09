Поиск

Президент РФ примет участие в саммите "Центральная Азия - Россия" в Душанбе

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин 9 октября продолжит свой государственный визит в Таджикистан, а также примет участие во втором саммите "Центральная Азия - Россия" в Душанбе.

Как рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков, в четверг состоится официальная часть визита, включающая переговоры в узком и расширенном составах.

"По итогам переговоров ожидается, что президенты подпишут совместное заявление об углублении отношений стратегического партнерства и союзничества. В нем будут намечены новые ориентиры российско-таджикистанского взаимодействия. Также в присутствии лидеров состоится обмен подписанными документами", - сказал Ушаков.

По его словам, среди пятнадцати запланированных к подписанию документов - межгосударственные, межправительственные и межведомственные, охватывающие торговлю, миграцию, IT, транспорт, образование, здравоохранение и другие сферы.

Ушаков отдельно отметил, что миграция станет одной из тем переговоров. Он обратил внимание, что в России трудится около 1,2 млн граждан Таджикистана, то есть 16% всех иностранцев, которые работают в стране, а их денежные переводы на родину превысили $1,8 млрд (17% ВВП Таджикистана).

В саммите "Центральная Азия - Россия" помимо Путина примут участие президенты Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

На саммите планируется обсуждение вопросов дальнейшего сотрудничества России и государств Центральной Азии в торгово-экономической, финансовой, инвестиционной, промышленной, логистической, энергетической и других областях.

"Особое внимание будет уделено задачам обеспечения региональной безопасности с учетом ситуации в Афганистане и на Ближнем Востоке", - сказал Ушаков.

По его словам, саммит откроется выступлением президента Таджикистана Эмомали Рахмона, после чего слово будет предоставлено Путину, а затем главам Казахстана, Киргизии, Туркменистана и Узбекистана.

"По завершении обмена мнениями планируется принять итоговое коммюнике второго саммита. Это - объемный документ, в котором зафиксированы общие задачи по углублению совместной деятельности в различных сферах в интересах укрепления стратегического партнерства стран Центральной Азии с Россией в обеспечении безопасности, развития благополучия братских народов шести стран", - сказал он.

Ушаков напомнил, что первый саммит в таком формате состоялся в октябре 2022 года в Астане.

"Мы планировали провести саммит в предыдущем году, но не сложилось с графиками лидеров. Сейчас договоренность достигнута, подготовлены соответствующие документы, и мы надеемся, что дискуссия будет носить плодотворный и весьма полезный для нас и центральноазиатских стран характер", - сказал он.

Кроме того, продолжил Ушаков, по итогам саммита будет утвержден план совместных действий на 2025-2027 годы по различным направлениям, в том числе - политике, дипломатии, гуманитарной сфере, транспорте, безопасности, энергетике, здравоохранении, миграции и экологии.

"Итоги его реализации будут рассмотрены на третьем саммите "Центральная Азия - Россия", который запланирован на 2027 год. Место его проведения будет согласовано дополнительно", - сказал он.

Владимир Путин Душанбе Эмомали Рахмон
