Премьер Франции объявил о приостановке пенсионной реформы

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Назначенный повторно 10 октября после своей отставки премьер-министром Франции Себастьен Лекорню объявил о приостановке пенсионной реформы, предполагающей, в частности, повышение пенсионного возраста до 64 лет, "до января 2028 года".

При этом премьер-министр подчеркнул, что приостановка реформы должна быть "компенсирована". "Стоимость приостановки для нашей пенсионной системы составляет 400 млн евро в 2026 году и 1,8 млрд евро в 2027 году. В итоге эта приостановка принесёт пользу 3,5 млн французов. Поэтому её необходимо будет компенсировать финансово, в том числе за счёт мер по сокращению расходов", - пояснил он во вторник в Национальном собрании Франции.

Премьер подчеркнул, что нет смысла в приостановке ради приостановки. "Эта приостановка должна создать необходимое доверие, чтобы выйти на новые решения. Приостановка нужна для улучшения", - полагает Лекорню.

Он предостерег от "бюджетного сбоя", поскольку это обрадует тех, кто "не является друзьями Франции".

"Некоторые хотят, чтобы ситуация пришла к кризису политического строя, но этого не произойдет", - заявил Лекорню во вторник в Национальном собрании Франции, намекая на оппозиционные политические партии, пообещавшие ему авансом вотум недоверия.

Учитывая опыт своих предшественников, Лекорню в выступлении в нижней палате парламента с речью об общей политике нового правительства пообещал делить власть с парламентом и не использовать статью конституции 49.3, позволяющую принимать инициированные правительством законы в обход голосования депутатов.

Настаивая на необходимости бюджетной экономии, он, тем не менее, признал "аномалии в налогообложении самых обеспеченных" - и пообещал "целенаправленное и исключительное" увеличение налогов для "некоторых очень крупных предприятий". Лекорню также заверил, что будет лично обсуждать законопроект по бюджету с парламентариями, а не возлагать эту задачу на министра экономики и финансов.

Он также сообщил о планах урегулирования конфликта на заморской территории республики - Новой Каледонии, где местное движение за независимость - Социалистический фронт национального освобождения канаков - отвергло соглашение с Францией о частичной независимости архипелага. Лекорню заявил, что весной по предложениям правительства пройдут консультации с населением территории, где в 2024 году произошли ожесточенные беспорядки, повлекшие гибель людей