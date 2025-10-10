Макрон вновь назначил премьер-министром Франции Лекорню

Оппозиция обещает вотум недоверия очередному правительству в Нацсобрании

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню Фото: Aurelien Meunier/Getty Images

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Франции в отставке Себастьен Лекорню назначен премьером будущего правительства Франции, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца.

"Я принимаю как долг миссию, возложенную на меня президентом республики, сделать всё возможное для обеспечения Франции бюджетом до конца года и решения повседневных проблем наших соотечественников", - заявил Лекорню в соцсетях сразу после назначения.

Вступивший на этот пост 9 сентября бывший министр вооруженных сил Лекорню объявил 5 октября состав нового кабинета министров на замену правительства Франсуа Байру, ушедшего в отставку в начале сентября. В предложенном премьер-министром составе фигурировало значительное число министров из прежнего правительства.

Сформированный Лекорню кабинет сразу же подвергся резкой критике оппозиции, пообещавшей новый вотум недоверия в Национальном собрании очередному правительству.

На следующий день, 6 октября, премьер подал президенту прошение об отставке, которое Макрон принял, тем не менее поручив Лекорню провести консультации с политическими партиями относительно выхода из кризиса. Две мощные парламентские силы - крайне правое "Национальное объединение" и крайне левая "Непокорённая Франция" - не приняли участия в этих переговорах.

После повторного назначения Лекорню накануне вечером руководители "Непокорённой Франции" и "Национального объединения" заявили о своем намерении выдвинуть против него в Национальном собрании вотум недоверия в ближайшее время. За вотум недоверия высказались и правоцентристы из "Союза правых за республику". Резкой критике это решение Макрона подвергли коммунисты, указывая на то, что президент полностью оторвался от реальности, и также пообещали вотум недоверия.

Во Франции происходит затяжной политический кризис. В начале декабря 2024 года вотум недоверия в Национальном собрании получил Мишель Барнье. Его преемник Байру ушел в отставку после вотума недоверия 8 сентября. В обоих случаях причиной кризиса были разногласия политических сил из-за госбюджета с большим дефицитом и попыток глав правительств его сократить за счет социальных расходов. Возбудителем протестов остается и пенсионная реформа Макрона 2023 года.

Новое назначение Лекорню - это шестая попытка за второй президентский срок Макрона с весны 2022 года сформировать устойчивое правительство.