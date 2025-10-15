Поиск

В НАТО ожидают наращивания европейцами закупок вооружений США в рамках инициативы для Украины

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что благодарит президента США Дональда Трампа и всю американскую администрацию за решение о поставках Киеву вооружений, которые оплатят союзники по альянсу в рамках инициативы о приоритетных потребностях Украины.

"Это на сегодняшний день уже сумма в $2 млрд, и я ожидаю, что сегодня мы услышим еще больше объявлений (о вкладе стран НАТО в инициативу - ИФ)", - сказал Рютте в среду в Брюсселе, обращаясь к журналистам вместе с главой Пентагона Питом Хегсетом.

В свою очередь Хегсет подчеркнул значение "усилий европейских союзников по НАТО по закупке американского вооружения для того, чтобы в Европе снова воцарился мир".

"Мы знаем от президента Трампа о том, что мир достигается через силу. Мир наступает тогда, когда вы сильны", - заявил американский министр.

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе проходит заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны.

