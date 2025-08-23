Поиск

НАТО отправит Украине вооружения на $50 млрд в 2025 году

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - НАТО направило Украине вооружений на общую сумму $50 млрд в 2024 году, в 2025-м планируется поддержка в аналогичных объемах, сообщил председатель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне.

"Страны НАТО предоставили 99% всей военной помощи. В 2024 году ее объем достиг $50 млрд. В 2025 году мы уже достигли $33 млрд, но к концу года мы будем соответствовать предыдущему показателю", - заявил Драгоне в интервью изданию Corriere della Sera.

"Мы намерены продолжать военную помощь и даже увеличить ее", - сказал он.

Он напомнил, что "около 40 дней назад вместе с президентом Трампом и его советниками мы создали список приоритетных украинских потребностей (PURL) - список, составленный украинцами". Драгоне сказал, что союзники, "которые готовы принять участие в программе, не являясь ни членами ЕС, ни членами НАТО, финансируют поставки американского оружия, которое быстро доставляется в Киев".

"На сегодняшний день по программе PURL было отправлено оружия на сумму полтора миллиарда долларов", - сообщил Драгоне.

"Существует три пакета, каждый примерно по 500 миллионов евро. Первый был профинансирован Нидерландами в начале августа, второй - на следующий день Данией, Финляндией и Швецией. Третий был профинансирован Германией в середине месяца", - сообщил он.

По словам представителя НАТО, речь идет в первую очередь о средствах ПВО от ракет и беспилотников, а также боеприпасах различных калибров.

