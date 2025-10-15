Трампу представят список кандидатов на пост следующего главы ФРС в декабре

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Министр финансов США Скотт Бессент намерен представить на рассмотрение президента страны Дональда Трампа список кандидатов на пост следующего председателя Федеральной резервной системы (ФРС) в декабре.

"Где-то после Дня благодарения, в декабре, мы представим президенту трех-четырех кандидатов для проведения собеседования", - сказал Бессент на CNBC в среду.

По словам Бессента, список кандидатов на этот пост сократился с 11 до пяти человек после первого раунда собеседований, которые проводил он сам.

На прошлой неделе CNBC сообщало, что в списке по-прежнему остаются два действующих члена совета управляющих ФРС - Мишель Боуман и Кристофер Уоллер, а также экономический советник Белого дома Кевин Хассетт и Кевин Уорш, занимавший аналогичную должность в администрации президента США Джорджа Буша и позднее входивший в совет управляющих ФРС. Кроме того, в списке остался главный инвестиционный директор направления активов с фиксированной доходностью BlackRock Inc. Рик Ридер, который, по словам источников издания, "впечатлил" Бессента на собеседовании.

"В конечном итоге президент, как всегда, выслушает мнения десятков, а то и сотен людей и затем примет решение", - сказал Бессент в среду.

Он отметил, что сам не входит в число кандидатов на должность главы Федрезерва.

Срок полномочий нынешнего председателя ФРС Джерома Пауэлла на этом посту истекает в мае 2026 года.