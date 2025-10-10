Поиск

Список кандидатов на пост следующего главы ФРС США сократился с 11 до 5

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Число кандидатов на пост следующего председателя Федеральной резервной системы в списке министра финансов США Скотта Бессента сократилось с 11 до пяти после серии собеседований, сообщает CNBC со ссылкой на источники в американском Минфине.

По их словам, в списке по-прежнему остаются два действующих члена совета управляющих ФРС - Мишель Боуман и Кристофер Уоллер, а также экономический советник Белого дома Кевин Хассетт, и Кевин Уорш, занимавший аналогичную должность в администрации президента США Джорджа Буша и позднее входивший в совет управляющих ФРС.

Кроме того, в списке остался главный инвестиционный директор направления активов с фиксированной доходностью BlackRock Inc. Рик Ридер, который, по словам источников, "впечатлил" Бессента на собеседовании.

Минфин планирует провести второй раунд собеседований со всеми пятью кандидатами в ближайшие недели и месяцы. Собеседования будут проводиться Бессентом при участии двух членов руководства Минфина и двух представителей Белого дома, сообщили источники.

В дальнейшем Бессент отправит президенту Дональду Трампу сокращенный список кандидатов для принятия окончательного решения.

Срок службы действующего главы Федрезерва Джерома Пауэлла истекает в мае 2026 года. Трамп ранее называл Уорша, Хассетта и Уоллера фаворитами на пост главы ФРС.

