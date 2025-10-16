Завершилось российско-индийское учение "Индра-2025"

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - На полигоне Махаджан в индийском штате Раджастан состоялась торжественная церемония закрытия российско-индийского учения "Индра-2025", сообщили в Минобороны РФ.

В ней приняли участие руководитель учения от российской стороны генерал-майор Андрей Козлов, командующий дивизией "Гандив" генерал-майор Санджая Чандра Кандпала, а также личный состав подразделений двух стран, говорится в сообщении.

Как заявил, выступая на церемонии, Санджая Чандра Кандпала, учение стало серьезным шагом к дальнейшему развитию партнерства между Индией и Россией, мощной демонстрацией общей приверженности глобальному миру и безопасности.

"Узы товарищества, скреплённые здесь, послужат основой для будущего сотрудничества между нашими вооруженными силами", - сказал военачальник, слова которого приводятся в пресс-релизе.

В свою очередь генерал-майор Андрей Козлов поблагодарил индийскую сторону за отличную подготовку учения, радушный приём и совместную плодотворную работу, подчеркнув, что "совместное российско-индийское учение "Индра-2025" увенчалось успехом".

Отмечается, что учение, проходившее с 3 октября, было направлено на совершенствование взаимодействия в борьбе с международным терроризмом и повышение уровня оперативной совместимости подразделений двух стран. Россию на учении представляли подразделения Восточного военного округа.