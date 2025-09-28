Поиск

В Лаосе завершились совместные с РФ военные учения

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Совместные российско-лаосские военные учения "Ларос-2025" завершились в Лаосе, сообщило Минобороны России в воскресенье.

"На полигоне "Коммадам" в Лаосской Народно-Демократической Республике прошел заключительный этап совместного российско-лаосского военного учения "Ларос-2025". В ходе практических действий военнослужащие двух стран отработали освобождение населенного пункта и заложников, которых удерживали условные террористы", - говорится в сообщении министерства.

По его информации, группы спецназа из России и Лаоса десантировались в джунглях. Подразделения преодолели 30 километров по пересеченной местности и вышли в тыл условного противника, где боевые пловцы форсировали водную преграду.

"Огневую поддержку совместным действиям подразделений обеспечивали бронетранспортеры, боевые машины пехоты, снайперские пары, а также расчеты автоматических гранатометов АГС-17 и зенитных установок ЗУ-23-2, расположенные на господствующих высотах", - сообщили в российском военном ведомстве.

Прикрытие от атак с воздуха осуществляли расчеты переносных зенитно-ракетных комплексов. В ходе основного этапа также задействовали расчеты беспилотников и новые роботизированные комплексы российского производства, сказали в министерстве обороны.

О старте учений "Ларос-2025", приуроченных к 65-летию установления дипломатических отношений между Россией и Лаосом и 50-летию провозглашения республики, Минобороны РФ сообщило 19 сентября. Российскую Федерацию на учении представляли подразделения Восточного военного округа.

