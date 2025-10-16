Поиск

Канцлер Германии будет настаивать на использовании ЕС замороженных активов РФ

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о намерении на ближайшем саммите ЕС призвать использовать замороженные активы РФ для предоставления кредита Украине, сообщают в четверг западные СМИ.

"Мы хотим этого не ради продолжения войны, а ради ее завершения", - заявил он, говоря об этой инициативе в Бундестаге.

Мерц отметил, что на саммите 23 октября призовет страны ЕС согласиться на предложение об использовании 140 млрд евро из замороженных российских активов для выдачи Украине кредита на финансирование военных расходов.

В сентябре канцлер ФРГ уже поддерживал эту идею, выступая за беспроцентный кредит.

Сообщалось, что Еврокомиссия рассматривает возможность использования российских замороженных активов в размере около 170 млрд евро, которые хранятся в финансовом депозитарии Euroclear в Брюсселе. Предполагается, что 140 млрд евро из этих средств пойдут на "репарационный кредит" Украине. Ожидается, что данный вопрос будет рассматриваться на саммите ЕС 23-24 октября.

Ранее издание Politico сообщило, что бельгийский премьер Барт Де Вевер на недавнем неформальном саммите ЕС в Копенгагене выразил опасения в связи с такими планами. Он заявил, что схема Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов по сути приравнивается к конфискации.

По его словам, "различие между "репарационным кредитом" и конфискацией на деле крайне незначительно, и если эти активы останутся замороженными на длительный срок, то такую схему могут расценивать как квазиконфискацию".

Де Вевер потребовал от Евросоюза больше гарантий для Бельгии, указывая на возможные юридические последствия такого шага. СМИ отмечают, что и у лидеров ряда других стран есть опасения по поводу предложенного плана.

