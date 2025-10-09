Бельгия опасается, что использование замороженных активов РФ для кредита Киеву можно будет счесть конфискацией

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Бельгия опасается, что предложение Еврокомиссии использовать замороженные активы РФ для обеспечения "репарационного кредита" Украине можно счесть их конфискацией, и бельгийские власти обозначили "красные линии" при принятии подобного решения, сообщает в четверг Politico.

"Бельгия обозначила свои "красные линии" по использованию российских активов для финансирования репарационного кредита Украине в размере 140 млрд евро, включая соглашение стран ЕС о совместном принятии на себя всех нынешних и будущих рисков по плану на сумму, превышающую 170 млрд евро", - пишет издание.

Politico напоминает, что именно в Бельгии находится финансовый депозитарий Euroclear, в котором хранятся многие российские государственные активы, замороженные в 2022 году.

По данным издания, на недавнем неформальном саммите ЕС в Копенгагене бельгийский премьер-министр Барт де Вевер заявил, что схема Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов по сути приравнивается к конфискации". По его словам, "различие между репарационным кредитом и конфискацией на деле крайне незначительно, и если эти активы останутся замороженными на длительный срок, такую схему могут расценивать как квазиконфискацию".

"Гарантии не могут быть ограничены 170 миллиардами евро наличных, которые Еврокомиссия предлагает мобилизовать; потенциальная ответственность может быть гораздо выше номинальной суммы", - цитирует издание сказанные ранее премьером слова.

Таким образом, бельгийское правительство опасается, что оно окажется ответственным за любые юридические и финансовые иски, поданные Россией, и требует от всех стран ЕС гарантировать кредит, и это означает использование средств налогоплательщиков для покрытия любых расходов.

Кроме того, бельгийский премьер выдвинул еще одно условие, что гарантии не прекращаются автоматически после возможной отмены санкций против России, поскольку судебные разбирательства могут иметь место через несколько лет.

"Заявления бельгийского премьер-министра подняло много сложных вопросов, и они все еще изучаются", - цитирует издание неназванного высокопоставленного дипломата ЕС.

Накануне Financial Times сообщала, что страны ЕС нарастили давление на Бельгию в связи с тем, что она не спешит предоставить разрешение использовать находящиеся в ее юрисдикции замороженные активы РФ для поддержки Украины.

В начале октября Де Вевер отмечал: предполагается дать заём Украине в 140 млрд евро за счет 170 млрд евро российского Центробанка, заблокированных в Бельгии. По его словам, российские активы на 160 млрд евро заморожены в других странах, "и никто никогда об этом не говорит".

Также 2 октября канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду, что конкретное решение по использованию замороженных российских активов для помощи Киеву будет принято через три недели на саммите ЕС. Официальный саммит ЕС будет проходить 23-24 октября.