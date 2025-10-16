Комитеты Европарламента выступили за начало переговоров о запрете импорта газа РФ

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - На совместном заседании в четверг комитетов Европарламента (ЕП) по внешней торговле и по промышленности, научным исследованиям и энергетике евродепутаты проголосовали за начало межинституциональных переговоров о запрете импорта в ЕС газа из РФ.

Парламентарии также утвердили проект доклада, одобряющего в целом с поправками авторов предложение Еврокомиссии (ЕК) о поэтапном полном запрете импорта в ЕС российского газа - как трубопроводного, так и СПГ - к концу 2027 года.

Тем самым принята основа для переговорной позиции ЕП по согласованию будущего законодательства по этому вопросу между Советом ЕС, Европейским парламентом и Европейской комиссией для официального утверждения в ЕП и Совете.

Как прокомментировал результат голосования один из содокладчиков, депутат от Финляндии Вилле Ниинистё, одобрив предложение ЕК по газу, "парламент пошёл дальше (Европейской - ИФ) комиссии, мы предлагаем включить (в запрет - ИФ) нефть, мы предлагаем применять более строгие правила".

В мае Еврокомиссия объявила, что рассчитывает прекратить весь импорт российского газа в ЕС к концу 2027 года "постепенно и скоординированно".

"Что особенно важно, новые контракты с поставщиками российского газа (трубопроводного и СПГ) будут предотвращены, а существующие спотовые контракты будут прекращены к концу 2025 года", - говорилось в коммюнике ЕК.

"Эта мера обеспечит уже к концу этого года сокращение ЕС на треть оставшихся поставок российского газа. Комиссия также предложит прекратить весь оставшийся импорт российского газа к концу 2027 года", - заявили в Брюсселе.