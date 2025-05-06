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ЕК планирует отказываться от российского газа постепенно и скоординированно

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Еврокомиссия объявила, что рассчитывает прекратить весь импорт российского газа в ЕС к концу 2027 года постепенно и скоординированно.

"Что особенно важно, новые контракты с поставщиками российского газа (трубопроводного и СПГ) будут предотвращены, а существующие спотовые контракты будут прекращены к концу 2025 года", - говорится в коммюнике по случаю презентации в Страсбурге "дорожной карты" действий по прекращению российского энергетического импорта.

"Эта мера обеспечит уже к концу этого года сокращение ЕС на треть оставшихся поставок российского газа. Комиссия также предложит прекратить весь оставшийся импорт российского газа к концу 2027 года", - объяснила Еврокомиссия.

Предстоящие в июне законодательные предложения по отказу от российских энергоносителей "улучшат прозрачность, мониторинг и прослеживаемость российского газа на рынках ЕС". Эти предложения будут включать меры, касающиеся российского импорта обогащенного урана, а также ограничения на новые контракты на поставку урана, обогащенного урана и других ядерных материалов из России.

"Теперь настало время для Европы полностью разорвать свои энергетические связи с ненадежным поставщиком", - заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

План предусматривает "новые действия по решению проблемы "теневого флота" России, перевозящего нефть".

Странам ЕС будет предложено подготовить соответствующие национальные планы к концу этого года с описанием того, как они намерены способствовать отказу от импорта российского газа, ядерной энергии и нефти.

Меры, принятые до сих пор, сократили объемы импорта российского газа со 150 млрд куб. м в 2021 году до 52 млрд куб. м в 2024 году, сообщает Еврокомиссия. При этом доля импорта российского газа упала с 45% до 19%. Весь импорт российского угля был запрещен санкциями, импорт нефти сократился с 27% в начале 2022 года до 3% в настоящее время.

В ядерной энергетике государства-члены, которые все еще используют реакторы российского производства, как утверждает ЕК, "добились прогресса в замене российского ядерного топлива на топливо от других производителей".

Еврокомиссия ЕК ЕС СПГ Урсула фон дер Ляйен
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