Продажи электромобилей в мире в сентябре достигли рекордных 2,1 млн

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Продажи электромобилей в мире в сентябре достигли рекордных 2,1 млн штук, что обусловлено высоким спросом в Китае и скачком интереса к покупке машин перед окончанием действия налоговых льгот в США, сообщает британская консалтинговая фирма Rho Motion.

Объем продаж был на 26% выше, чем в том же месяце 2024 года.

На Китай пришлось примерно две трети глобальных продаж, в течение прошлого месяца в этой стране было куплено порядка 1,3 млн электрокаров.

В США продажи электромобилей были рекордными - 215 тыс. (рост на 66%). Покупатели спешили воспользоваться истекающим налоговым вычетом на электромобили в размере $7,5 тыс.

Rho Motion прогнозирует в четвертом квартале резкое падение спроса на американском рынке, "поскольку как потребители, так и компании теряют доступ к федеральным стимулам, которые поддерживали покупки электромобилей" на высоком уровне.

В Европе в сентябре также был достигнут новый максимум (427,54 тыс. машин, повышение на 36%), чему способствовали стимулирующие меры в Германии и высокий спрос в Великобритании. Ожидается, что запуск американской Tesla более доступной версии Model Y в Европе еще больше усилит конкуренцию в ближайшие месяцы.

Продажи в остальных странах подскочили на 48% - до 153,6 тыс. автомобилей.

Rho Motion позиционирует себя как ведущая исследовательская компания по рынкам электромобилей и связанных с ними технологий.

