Акции Xiaomi рухнули на 7,5% после очередного ДТП с участием ее электромобиля

Фото: CFOTO/Future Publishing via Getty Images

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Акции китайской Xiaomi рухнули на 7,5% в ходе торгов в Гонконге в понедельник после сообщений СМИ о дорожно-транспортном происшествии с участием выпущенного ею электромобиля SU7.

Согласно материалам китайских СМИ и пользователей соцсетей, на которые ссылается Bloomberg, в результате ДТП в городе Чэнду на юго-западе Китая автомобиль загорелся, и несколько людей безуспешно пытались открыть его двери, чтобы спасти находящихся внутри.

Пока неизвестно, был ли кто-либо в машине помимо водителя.

National Business Daily отмечает, что водитель не мог выбраться. По данным Dahe Daily, власти не сообщали о пострадавших или погибших в результате этого ДТП.

В конце марта один из SU7 попал в аварию на скоростной автомагистрали в провинции Аньхой. Китайские СМИ сообщали о трех погибших.

Согласно первоначальному отчету Xiaomi, система помощи водителю в автомобиле была активирована менее чем за 20 минут до этой аварии. Она выдавала предупреждения, поскольку водитель, по всей видимости, не держался за руль. Спустя несколько секунд после того, как было сделано очередное предупреждение и водитель все-таки взял управление в свои руки, произошла авария, отмечалось в отчете.

В сентябре стало известно, что Xiaomi отзовет около 116,8 тыс. SU7 стандартной версии из-за проблем с системой помощи водителю.

Xiaomi Китай
