Президент Азербайджана заявил об устранении разногласий с Францией

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Баку и Париж устранили разногласия в двусторонних отношениях, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая верительные грамоты нового посла Франции Софи Лагут. Об этом сообщает его пресс-служба.

Алиев, напомнив о встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Копенгагене в начале октября, отметил, что в результате той беседы "вопросы, вызывавшие разногласия между двумя странами, остались в прошлом", в отношениях Баку и Парижа начинается новый период.

В этой связи Алиев отметил важность восстановления и развития контактов между гражданами и представителями бизнеса, а также сотрудничества в культурной и гуманитарной сферах

Посол также отметила открытие новой страницы в отношениях между Азербайджаном и Францией, подчеркнув, что приложит все усилия для развития отношений.

"На встрече были затронуты вопросы развития отношений между Азербайджаном и Францией в различных направлениях, в том числе, в сферах высоких технологий и аэрокосмической отрасли. Стороны подчеркнули важность восстановления деятельности межправительственной комиссии (в последний раз ее заседание проводилось в декабре 2016 года - ИФ), обсуждены вопросы организации взаимных визитов бизнес-делегаций и участия французских компаний в различных проектах", - сказано в сообщении.

Стороны отметили успешное партнерство Баку и Парижа в энергетической сфере, важность сотрудничества Азербайджана с TotalEnergies в этом направлении.

Отношения между Баку и Парижем испортились в 2020 году.

В октябре в Копенгагене состоялась первая за четыре года встреча Алиева и Макрона.