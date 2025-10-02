Алиев обсудил с Макроном армяно-азербайджанское урегулирование

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Копенгагене заявил, что нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией имеет историческое значение. Об этом сообщает пресс-служба Алиева.

"Президент Франции поздравил Алиева с результатами, связанными с нормализацией отношений между Азербайджаном и Арменией и продвижением мирной повестки", - отмечается в сообщении.

Алиев со своей стороны подчеркнул, что результаты, достигнутые между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне при посредничестве президента США, имеют историческое значение для продвижения региональной мирной повестки.

Он добавил, что отметил, что в настоящее время осуществляется взаимодействие по различным направлениям для продвижения мирной повестки.

Президенты обсудили в Копенгагене отношения между Баку и Парижем, а также армяно-азербайджанскую нормализацию. Они обменялись мнениями о нынешнем состоянии и перспективах отношений между Азербайджаном и Францией".

Президенты Азербайджана и Франции не встречались с 2021 года.