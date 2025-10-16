Денежные переводы из РФ в Грузию в январе-сентябре упали почти на четверть

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Сумма денежных переводов в Грузию из других стран в январе-сентябре 2025 года составила $2,69 млрд, увеличившись на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах Нацбанка страны.

В частности, поступления из США за девять месяцев достигли $501,4 млн (рост на 20%), из Италии - $458,8 млн (рост на 8,4%). При этом из России поступило $344,3 млн (снижение на 23%).

Как сообщалось, в 2024 году объем денежных переводов в Грузию сократился на 19% (до $3,4 млрд, что обусловлено уменьшением денежных переводов из России в 2,9 раза) после снижения на 6,8% в 2023 году и роста в 1,9 раза в 2022 году на фоне резкого притока мигрантов из России.

По оценке крупнейшего в Грузии инвестбанка Galt&Taggart, объем денежных переводов в республику из других стран в 2025 году может вырасти на 3% - до $3,5 млрд.