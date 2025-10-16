Белый дом внимательно изучает законопроект об усилении санкций против РФ

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа проявляет интерес к законопроекту об усилении антироссийских санкций, в рамках которых предусматриваются пошлины в отношении стран, ведущих торговлю с Россией, сообщает в четверг Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

"По словам двух лиц, знакомых с дискуссиями между Белым домом и Сенатом, служащие администрации США изучили проект сверху донизу, предложили правки и запросили технические изменения в нем", - информирует AP.

"Представитель Белого дома заявил, что администрация Трампа взаимодействует с законодателями, чтобы убедиться - предложенный документ способствует продвижению целей и полномочий президента во внешней политике", - также передает агентство.

Источник AP добавил, что любой пакет санкций должен давать президенту "полную гибкость" в действиях.

В публикации отмечается, что сам Трамп в настоящее время "официально еще не одобрил" данный законопроект, а без этого республиканцы не хотят двигаться дальше.

Ранее в четверг Bloomberg со ссылкой на советника лидера республиканского большинства в сенате США Джона Тьюна сообщал, что тот готов инициировать голосование по законопроекту, предусматривающему санкции против стран, которые торгуют с Россией.

Сроки голосования в настоящее время не раскрываются.

По данным агентства, ранее в четверг Тьюн встретился с автором законопроекта, сенатором-республиканцем Линдси Грэмом (внесён в РФ в список террористов и экстремистов).

В начале апреля этого года Грэм и его коллега - демократ Ричард Блюменталь - представили законопроект, предусматривающий введение первичных и вторичных санкций против России, если она не согласится на прекращение огня с Украиной.

"Санкции против России предполагают введение пошлин для стран, которые закупают российскую нефть, газ, уран и другие продукты", - говорилось в пресс-релизе к законопроекту.

Уточнялось, что санкции предусматривают введение пошлин в 500%.

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что из-за импорта КНР нефти РФ большинство американских сенаторов готовы позволить президенту Дональду Трампу ввести пошлины на китайские товары в размере 500%. Такие пошлины упоминаются в законопроекте Грэма и Блюменталя.