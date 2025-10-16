Поиск

Сенату США предложат проголосовать за законопроект о санкциях за торговлю с Россией

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса США Джон Тьюн готов вынести на голосование законопроект, предусматривающий санкции против стран, которые торгуют с Россией, сообщил Bloomberg со ссылкой на помощника Тьюна.

Когда планируется это голосование, не уточняется.

По данным агентства, ранее в четверг Тьюн встретился с автором законопроекта, сенатором-республиканцем Линдси Грэмом (внесен в России в список террористов и экстремистов).

В начале апреля 2025 года Грэм и его сенатор-демократ Ричард Блюменталь представили законопроект, предусматривающий введение первичных и вторичных санкций против России, если она не согласится на прекращение огня с Украиной.

"Санкции против России предполагают введение пошлин для стран, которые закупают российскую нефть, газ, уран и другие продукты", - говорилось в пресс-релизе к законопроекту. Уточнялось, что санкции предусматривают введение пошлин в 500%.

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что из-за импорта Китаем российской нефти большинство американских сенаторов готовы позволить президенту Дональду Трампу ввести пошлины на китайские товары в размере 500%. Такие пошлины упоминаются в законопроекте Грэма и Блюменталя.

Конгресс Линдси Грэм Минфин США Сенат Джон Тьюн Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Кремле сообщили о готовности США к сотрудничеству после урегулирования на Украине

Путин поддержал идею Трампа об их возможной встрече в Будапеште

Путин поддержал идею Трампа об их возможной встрече в Будапеште

Путин и Трамп сделали особый акцент на вопросах украинского кризиса

Орбан заявил о готовности принять в Венгрии Трампа и Путина

Орбан заявил о готовности принять в Венгрии Трампа и Путина

В Белом доме разговор Путина и Трампа назвали продуктивным

Трамп заявил, что в разговоре с Путиным добился большого прогресса по Украине

Трамп заявил, что в разговоре с Путиным добился большого прогресса по Украине

Запасы нефти в США выросли на 3,52 млн баррелей, сильнее прогнозов

Трамп наметил долгую беседу с Путиным

Российский турпоток в Японию с начала года вырос вдвое

Российский турпоток в Японию с начала года вырос вдвое

Белый дом сообщил о начале телефонного разговора Путина и Трампа

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7377 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2463 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });