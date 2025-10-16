Сенату США предложат проголосовать за законопроект о санкциях за торговлю с Россией

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса США Джон Тьюн готов вынести на голосование законопроект, предусматривающий санкции против стран, которые торгуют с Россией, сообщил Bloomberg со ссылкой на помощника Тьюна.

Когда планируется это голосование, не уточняется.

По данным агентства, ранее в четверг Тьюн встретился с автором законопроекта, сенатором-республиканцем Линдси Грэмом (внесен в России в список террористов и экстремистов).

В начале апреля 2025 года Грэм и его сенатор-демократ Ричард Блюменталь представили законопроект, предусматривающий введение первичных и вторичных санкций против России, если она не согласится на прекращение огня с Украиной.

"Санкции против России предполагают введение пошлин для стран, которые закупают российскую нефть, газ, уран и другие продукты", - говорилось в пресс-релизе к законопроекту. Уточнялось, что санкции предусматривают введение пошлин в 500%.

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что из-за импорта Китаем российской нефти большинство американских сенаторов готовы позволить президенту Дональду Трампу ввести пошлины на китайские товары в размере 500%. Такие пошлины упоминаются в законопроекте Грэма и Блюменталя.