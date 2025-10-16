Трамп полагает, что его встреча с Путиным может состояться через пару недель

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в Будапеште, вероятно, состоится через две недели.

"Я бы сказал через две недели или как-то так. Довольно быстро", - ответил Трамп на соответствующий вопрос журналиста.

"Госсекретарь Марко Рубио встретится со своим коллегой - главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Они встретятся скоро. Они определят место и время очень скоро, а может быть, их уже определили. Они уже говорили", - продолжил Трамп.

Трамп также сообщил, что в подготовке его встречи с Путиным будут участвовать вице-президент США Джей Ди Вэнс и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Ранее в четверг Трамп после телефонного разговора с Путиным заявил, что на предстоящей неделе страны организуют переговоры на высоком уровне, после чего состоится встреча лидеров в Будапеште.

"Затем президент Путин и я встретимся в согласованном месте в Будапеште, Венгрия, чтобы увидеть, можем ли мы положить конец бесславной войне между Россией и Украиной", - писал американский президент в соцсети Truth Social.